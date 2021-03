Non ci libereremo presto di "Musica leggerissima". Ma è meglio così (Di sabato 20 marzo 2021) Non riesco a togliermi dalla testa questa Musica leggera, anzi leggerissima. Dimartino e Colapesce hanno fatto un piccolo capolavoro e con il loro tormentone hanno conquistato il mio gusto che istintivamente rema sempre contro le frivole hit del momento che colonizzano le radio per poi cadere nel dimenticatoio dopo pochi mesi. O, nel migliore dei casi a seconda dei punti di vista, dopo poche settimane. Eppure eccomi qua a tessere le lodi ai due cantautori siciliani che dopo anni di gavetta, e album che non hanno scaldato il pubblico mainstream italiano, hanno conquistato la medaglia di legno di Sanremo e il primo posto delle radio. Ma qui non si tratta di un tormentone classico, come il “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso dell’estate 2020. Qui si tratta, appunto, di Musica leggera - anzi leggerissima - ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Non riesco a togliermi dalla testa questaleggera, anzi. Dimartino e Colapesce hanno fatto un piccolo capolavoro e con il loro tormentone hanno conquistato il mio gusto che istintivamente rema sempre contro le frivole hit del momento che colonizzano le radio per poi cadere nel dimenticatoio dopo pochi mesi. O, nel migliore dei casi a seconda dei punti di vista, dopo poche settimane. Eppure eccomi qua a tessere le lodi ai due cantautori siciliani che dopo anni di gavetta, e album che non hanno scaldato il pubblico mainstream italiano, hanno conquistato la medaglia di legno di Sanremo e il primo posto delle radio. Ma qui non si tratta di un tormentone classico, come il “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso dell’estate 2020. Qui si tratta, appunto, dileggera - anzi- ...

