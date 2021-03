Nino Manfredi | la moglie Erminia | “scoprivo sempre i suoi misfatti”

(Di sabato 20 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato uno degli attori più famosi e conosciuti del nostro cinema italiano, conosciamolo meglio. Questa sera su Rai Uno va in onda una fiction di prima serata dal nome In artededicata al grande attore italiano in occasione dei cento anni della sua nascita. Ma non è tutto sono tanti i

Agenzia_Ansa : I 100 anni di Nino Manfredi, clown bianco della commedia. Il comico triste dentro che ha saputo conquistare il gran… - RaiUno : Cento anni dalla nascita di Nino Manfredi ?? Con Elio Germano, Miriam Leone e con le musiche del premio Oscar Nico… - La7tv : La vignetta di @maurobiani per la puntata di #Atlantide dedicata al grande Nino #Manfredi @andreapurgatori… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI1 E CANALE 5 RICORDANO I 100 ANNI DI NINO MANFREDI: IN ARTE NINO CON ELIO GERMANO E LO SPECIALE TG5 - sulsitodisimone : Cento anni fa nasceva Manfredi. Mezzo secolo di cinema da Rugantino alla Koll -

Cento anni fa nasceva. Mezzo secolo di cinema da Rugantino alla ...Il 22 marzo di 100 anni fanasceva a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Cantante, attore, regista e doppiatore, è stato uno degli artisti italiani più apprezzati del Novecento, un interprete versatile ...Nino Manfredi è stato uno degli attori più famosi e conosciuti del nostro cinema italiano, conosciamolo meglio.Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda In arte Nino, film biografico dedicato a Nino Manfredi con protagonisti Elio Germano e Miriam Leone. In arte Nino è l'omaggio, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, ...