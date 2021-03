«Niente spettatori stranieri alle Olimpiadi di Tokyo» | Giappone e Cio blindano i Giochi

(Di sabato 20 marzo 2021) Glinon potranno assisteresuccessive Paralimpiadi di. Dunque, confini chiusi inin vista dei, che si terranno rispettivamente dal 23 luglio all’8 agosto e dal 24 agosto al 5 settembre. La decisione, ampiamente attesa e assunta in prima battuta dautorità competentisi, è stata poi condivisa dal Cio e dall’Ipc, il comitato paralimpico. Insomma, il Covid non dà tregua, che a causa della pandemia avevano già subito il rinvio di un anno.per lediLa prima riunione è ...

visitatori da fuori quindi, mentre resta ancora in piedi la possibilità di vedere negli stadi una fetta digiapponesi. Dipenderà ovviamente dall'andamento dei contagi e non è da ...... le autorità di Tokyo e il Comitato organizzatore, 'sono stati informati della decisione di non consentire l'ingresso nel Paese degliprovenienti dall'estero a causa della pandemia di ...Gli organizzatori delle Olimpiadi, assieme al governo nipponico, hanno deciso di vietare l'ingresso nel Paese turisti stranieri dal 23 luglio all'8 agosto ...