Nicola Zingaretti: "Accordo con lo Spallanzani per sperimentare il vaccino Sputnik" (Di sabato 20 marzo 2021) “Tra qualche giorno verrà stipulato un primo Accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Nicola Zingaretti durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium. “Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini”, ha aggiunto. La notizia arriva all’indomani della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che non ha chiuso all’ipotesi Sputnik: “Merkel ha detto che se le autorità europee approvano lo Sputnik bene, altrimenti lei farà da sola.Qui ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Tra qualche giorno verrà stipulato un primocon l’istitutoper una sperimentazione in forma scientifica con il, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”. Lo ha annunciato il presidente della Regionedurante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium. “Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in davanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini”, ha aggiunto. La notizia arriva all’indomani della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che non ha chiuso all’ipotesi: “Merkel ha detto che se le autorità europee approvano lobene, altrimenti lei farà da sola.Qui ...

davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - welikeduel : Nicola Zingaretti ospite di Barbara D'Urso (secondo @alessiomarzilli aka @sylveonberlusc1) #propagandalive - fonar_apteka : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare il va… - fd_J2021 : RT @riktroiani: 'A breve sarà stipulato un primo accordo con lo #Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il #vaccino #… -