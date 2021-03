NFL – I prospetti del draft 2021 | Greg Newsome II

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 marzo 2021) Dopo tre stagioni alla Northwestern, che lo hanno consacrato come uno dei migliori defensive back della conference,II è pronto a entrare ale competere in una classe di cornerback parecchio competitiva. Nonostante abbia subito un infortunio nel 2020, il numero 2 dei Wildcats si è affermato come il defensive back più produttivo della Big Ten. Chi èII?II comincia a farsi notare quando gioca per la IMG Academy di Bradenton, in Florida.ha un grande potenziale, ma non la taglia giusta per poter rientrare tra i giocatori meglio valutati della classe del 2018. Riceve la valutazione di tre stelle e offerte da Syracuse, Minnesota, Northwestern e altre università. La sua scelta ...