NBA 2020-2021: Lillard e McCollum stendono Dallas, Denver batte Chicago dopo un overtime (Di sabato 20 marzo 2021) Sono state ben nove le partite che si sono giocate, questa notte, in NBA. Ad aprire la serata è stata la sconfitta dei Boston Celtics, per 107-96, contro i Sacramento Kings. I californiani sono stati trascinati dai 29 punti di De’Aaron Fox, dai 25 con 11 rimbalzi di Richaun Holmes, dai 22 di Buddy Hield e dai 15 con 13 rimbalzi di Harrison Barnes. Per i Celtics questa è la terza sconfitta consecutiva e, ora, il record di Tatum e compagni è inferiore al 50%. Esultano i San Antonio Spurs che stendono, 116-110, i Cleveland Cavaliers. L’autentico protagonista del match è stato il rookie Keldon Johnson, autore di una doppia doppia da 23 punti e 21 rimbalzi. Erano otto anni che un giocatore degli Spurs non realizzava un 20+20, l’ultimo a riuscirci fu nientemeno che sua maestà Tim Duncan. Da segnalare, inoltre, che ai Cavs non sono bastati i 29 punti a testa del duo Collin ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Sono state ben nove le partite che si sono giocate, questa notte, in NBA. Ad aprire la serata è stata la sconfitta dei Boston Celtics, per 107-96, contro i Sacramento Kings. I californiani sono stati trascinati dai 29 punti di De’Aaron Fox, dai 25 con 11 rimbalzi di Richaun Holmes, dai 22 di Buddy Hield e dai 15 con 13 rimbalzi di Harrison Barnes. Per i Celtics questa è la terza sconfitta consecutiva e, ora, il record di Tatum e compagni è inferiore al 50%. Esultano i San Antonio Spurs che, 116-110, i Cleveland Cavaliers. L’autentico protagonista del match è stato il rookie Keldon Johnson, autore di una doppia doppia da 23 punti e 21 rimbalzi. Erano otto anni che un giocatore degli Spurs non realizzava un 20+20, l’ultimo a riuscirci fu nientemeno che sua maestà Tim Duncan. Da segnalare, inoltre, che ai Cavs non sono bastati i 29 punti a testa del duo Collin ...

Advertising

lamaniadelcesto : ?? 42 PTI (Career-High) ? Serata da protagonista indiscusso per Anthony Edwards: la 1ª scelta del Draft 2020 stampa… - bball_evo : NBA - Con i 42 punti realizzati stanotte Anthony Edwards è diventato il 3° giocatore più giovane a realizzare 40+ p… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Edwards e #Towns danno spettacolo contro Phoenix, #Lakers ok contro Charlotte - sportface2016 : #NBA #Edwards e #Towns danno spettacolo contro Phoenix, #Lakers ok contro Charlotte - sportli26181512 : NBA, Anthony Edwards da record: 3° più giovane all-time con almeno 40 punti a referto: La prima scelta assoluta al… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020 8 papà scomparsi da ricordare nel giorno della Festa del papà 4 " Kobe Bryant : il cestista statunitense, considerato uno dei migliori giocatori dell'NBA, ... con la quale condivideva la passione per il basket, sono deceduti il 26 Gennaio 2020 in seguito ad un ...

NBA 2021, Suns e Jazz ko, Lebron James ne scrive 37 coi Laker; Knicks di misura Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020 - 2021. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo risultato sorprendente della notte giunge da Washington, dove i Wizards stendono gli Utah ...

NBA 2020-2021: Harden stende i Pacers con 40 punti, Milwaukee batte Philadelphia all'overtime OA Sport NBA 2020-2021: Lillard e McCollum stendono Dallas, Denver batte Chicago dopo un overtime Sono state ben nove le partite che si sono giocate, questa notte, in NBA. Ad aprire la serata è stata la sconfitta dei Boston Celtics, per 107-96, contro i Sacramento Kings. I californiani sono stati ...

James Harden all’ennesima potenza: mai stato così forte coi quali ha vinto il trofeo di MVP nel 2018 e la classifica marcatori NBA per tre stagioni di fila, dal 2018 al 2020, è stato miglior assist-man della lega nel 2016-17 e per 6 volte è stato inserito ...

4 " Kobe Bryant : il cestista statunitense, considerato uno dei migliori giocatori dell', ... con la quale condivideva la passione per il basket, sono deceduti il 26 Gennaioin seguito ad un ...Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione- 2021. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo risultato sorprendente della notte giunge da Washington, dove i Wizards stendono gli Utah ...Sono state ben nove le partite che si sono giocate, questa notte, in NBA. Ad aprire la serata è stata la sconfitta dei Boston Celtics, per 107-96, contro i Sacramento Kings. I californiani sono stati ...coi quali ha vinto il trofeo di MVP nel 2018 e la classifica marcatori NBA per tre stagioni di fila, dal 2018 al 2020, è stato miglior assist-man della lega nel 2016-17 e per 6 volte è stato inserito ...