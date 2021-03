Napoli, vaccinazione con AstraZeneca: timida affluenza del personale scolastico e Forze dell’Ordine (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – affluenza timida a Napoli per la ripartenza delle vaccinazioni AstraZeneca, in particolare sui docenti e personale amministrativo di scuole e università. Oggi alla Stazione Marittima l‘Asl Napoli 1 ha convocato 421 cittadini del settore scolastico e se ne sono presentati 272, il 64,61%. I medici hanno quindi somministrato 272 dosi di cui 256 AstraZeneca e 16 Pfizer. Gli assenti sono 145, in sei, invece, sono andati al centro vaccinale e hanno rifiutato la somministrazione. Meglio l’affluenza nel pomeriggio, quando erano convocati Poliziotti e Vigili del Fuoco: su 264 convocati, si sono presentati in 202 il 76,52%. Sono state quindi somministrate 176 dosi di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper la ripartenza delle vaccinazioni, in particolare sui docenti eamministrativo di scuole e università. Oggi alla Stazione Marittima l‘Asl1 ha convocato 421 cittadini del settoree se ne sono presentati 272, il 64,61%. I medici hanno quindi somministrato 272 dosi di cui 256e 16 Pfizer. Gli assenti sono 145, in sei, invece, sono andati al centro vaccinale e hanno rifiutato la somministrazione. Meglio l’nel pomeriggio, quando erano convocati Poliziotti e Vigili del Fuoco: su 264 convocati, si sono presentati in 202 il 76,52%. Sono state quindi somministrate 176 dosi di ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, #Vaccinazione con #AstraZeneca: timida affluenza del personale scolastico e Forze dell'Ordine **… - fioridypesco : RT @AquileDel: Napoli. Morte per emorragia cerebrale dopo vaccinazione #AstraZeneca. La Procura di Nola avvia un’indagine per omicidio co… - AlessandroPert1 : RT @AquileDel: Napoli. Morte per emorragia cerebrale dopo vaccinazione #AstraZeneca. La Procura di Nola avvia un’indagine per omicidio co… - Giulio29375125 : RT @AquileDel: Napoli. Morte per emorragia cerebrale dopo vaccinazione #AstraZeneca. La Procura di Nola avvia un’indagine per omicidio co… - AquileDel : RT @AquileDel: Napoli. Morte per emorragia cerebrale dopo vaccinazione #AstraZeneca. La Procura di Nola avvia un’indagine per omicidio co… -