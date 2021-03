Napoli, per la panchina spunta il nome di Fonseca. ADL lo segue da tempo (Di sabato 20 marzo 2021) Napoli, per la panchina spunta Fonseca Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per la panchina azzurra il presidente Aurelio De Laurentiis segue molto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 marzo 2021), per laCome riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per laazzurra il presidente Aurelio De Laurentiismolto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli su Senesi per il dopo Koulibaly: le cifre Commenta per primo Via vai sul mercato in difesa del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport , in uscita sarà sacrificato il senegalese Koulibaly e al suo posto può arrivare Marcos Senesi dal club olandese del ...

Musica: Muti e la Cherubini, streaming 'Dedicato a Bergamo' Per il Donizetti si tratta peraltro del primo concerto dopo la conclusione dei lavori di restauro ...Da venerdì 26 marzo sarà invece disponibile lo streaming del concerto al Teatro Mercadante di Napoli ...

Roma, due capitani per sfidare il Napoli: tornano titolari Pellegrini e Dzeko ilmessaggero.it Napoli, Zeman esalta Insigne: «Più passa il tempo e più diventa bravo» Zdenek Zeman ha esaltato le qualità di Lorenzo Insigne, allenato ai tempi di Foggia e Pescara Zdenek Zeman, in una intervista al Corriere dello Sport, ha elogiato le qualità di Lorenzo Insigne, suo pu ...

CdS - I piani dell'Inter si complicano: due date per il recupero con il Sassuolo L'Inter non è contenta di non poter scendere in campo contro il Sassuolo. Il Corriere dello Sport conferma l'umore del club nerazzurro dopo la decisione della Lega Serie A ...

