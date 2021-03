Napoli, i convocati di Gattuso per la Roma (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 21 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, per la gara di domani contro la Roma. Manca Di Lorenzo (squalificato), tornano a disposizione Manolas e Lozano. Ecco la lista: Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Zedadka, Mario Rui, Costanzo.Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi. I convocati di #RomaNapoli https://t.co/PKzt4uWqO1 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ydOR0wqhJZ — Official SSC Napoli (@sscNapoli) March 20, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 21 i calciatorida Gennaro, allenatore del, per la gara di domani contro la. Manca Di Lorenzo (squalificato), tornano a disposizione Manolas e Lozano. Ecco la lista: Portieri: Meret, Ospina, Contini.Difensori: Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Zedadka, Mario Rui, Costanzo.Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi. Idi #https://t.co/PKzt4uWqO1 #ForzaSempre pic.twitter.com/ydOR0wqhJZ — Official SSC(@ssc) March 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - mattinodinapoli : Vaccini AstraZeneca, a Napoli affluenza timida: risponde il 64% dei convocati scuola - sportli26181512 : Napoli, i convocati: Gattuso ritrova Lozano e Manolas: La lista dei giocatori per la partita contro la Roma. L'atta… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Convocati #Napoli: out Lobotka, ricoverato per tonsillite. Si rivede #Lozano. La partenza per Roma VIDEO -