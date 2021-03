«Napoleone non va celebrato, usava le camere a gas». Il New York Times attacca la Francia (Di sabato 20 marzo 2021) Washington, 20 mar – «Dopo un anno in cui statue di schiavisti e colonizzatori sono state rovesciate, deturpate o abbattute in tutta Europa e negli Stati Uniti, la Francia ha deciso di muoversi nella direzione opposta». Letta così, è davvero un’ottima notizia. Bravi i francesi, dunque? Neanche per sogno: l’autrice di queste parole, pubblicate sul New York Times, le ha scritte infatti proprio per attaccare la Francia, la quale il 5 maggio si appresta a festeggiare il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Il sottotitolo del contributo, del resto, non lascia adito a dubbi: «Le istituzioni francesi dovrebbero prestare maggiore attenzione alla storia della schiavitù del loro Paese, invece di onorare un’icona del suprematismo bianco». Non solo: Napoleone il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 marzo 2021) Washington, 20 mar – «Dopo un anno in cui statue di schiavisti e colonizzatori sono state rovesciate, deturpate o abbattute in tutta Europa e negli Stati Uniti, laha deciso di muoversi nella direzione opposta». Letta così, è davvero un’ottima notizia. Bravi i francesi, dunque? Neanche per sogno: l’autrice di queste parole, pubblicate sul New, le ha scritte infatti proprio perre la, la quale il 5 maggio si appresta a festeggiare il bicentenario della morte diBonaparte. Il sottotitolo del contributo, del resto, non lascia adito a dubbi: «Le istituzioni francesi dovrebbero prestare maggiore attenzione alla storia della schiavitù del loro Paese, invece di onorare un’icona del suprematismo bianco». Non solo:il ...

