Musica, “E vissero feriti e contenti”: Ghemon presenta il nuovo album (Di sabato 20 marzo 2021) Sette album come le vite dei gatti, come quello che ha sulla spalla in copertina nel suo lavoro uscito oggi. È su tutte le piattaforme e nei negozi per Carosello Records “E vissero feriti e contenti”, nuova fatica di Ghemon, che arriva dopo solo 12 mesi da “Scritto nelle stelle” pubblicato in pieno lockdown lo scorso anno. È stata proprio la quarantena ad aver spinto il cantautore a rinchiudersi in studio, a giocare con i suoni e con le parole. Da quelle sessioni, a volte virtuali, arriva “E vissero feriti e contenti”, un album che – come racconta Ghemon a Diregiovani – è un po’ la metafora di “chi prende botte da tutti i lati ma rimane con il sorriso”. Quindici le tracce, anticipate da ‘Momento perfetto’, il singolo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) Settecome le vite dei gatti, come quello che ha sulla spalla in copertina nel suo lavoro uscito oggi. È su tutte le piattaforme e nei negozi per Carosello Records “E”, nuova fatica di, che arriva dopo solo 12 mesi da “Scritto nelle stelle” pubblicato in pieno lockdown lo scorso anno. È stata proprio la quarantena ad aver spinto il cantautore a rinchiudersi in studio, a giocare con i suoni e con le parole. Da quelle sessioni, a volte virtuali, arriva “E”, unche – come raccontaa Diregiovani – è un po’ la metafora di “chi prende botte da tutti i lati ma rimane con il sorriso”. Quindici le tracce, anticipate da ‘Momento perfetto’, il singolo ...

Advertising

adestrainalto : Bene, ora finalmente dopo aver ascoltato da quando mi sono svegliata, E Vissero Feriti E Contenti ben tre volte, po… - MaiteVarasOrtiz : Ghemon, E vissero Feriti e Contenti, tra simbolismo e osservazione - Music Attitude - Tutta la Musica di cui hai da… - SkyTG24 : Ghemon, è uscito il nuovo album E vissero feriti e contenti - adestrainalto : Questo disco è un piccolo grande capolavoro! Grazie @Ghemon per questo regalo in musica, me ne prenderò cura e lo… - rockmylifeita : RT@ rockonitalia Intervista con GHEMON: “E Vissero Feriti e Contenti” apre un nuovo capitolo #ghemon @Ghemon… -