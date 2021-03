Musetti: "Non sono ancora al livello di Tsisipas. Miami? Ci sono possibilità" (Di sabato 20 marzo 2021) I successi contro Tiafoe, Dimitrov e Schwartzman. Poi la sconfitta, a testa alta, contro Tsisipas. "È stata una settimana stupenda e ho alzato il mio livello" ha dichiarato Lorenzo Musetti. Ora lo ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) I successi contro Tiafoe, Dimitrov e Schwartzman. Poi la sconfitta, a testa alta, contro. "È stata una settimana stupenda e ho alzato il mio" ha dichiarato Lorenzo. Ora lo ...

