Musetti | ' Ho tatuato il mio battito sul braccio e per crescere ci metterò il cuore'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musetti tatuato

... e i genitori, che proprio non impazzivano all'idea del ragazzinogli avevano detto: 'Certo,... Il tatuaggio di LorenzoNon un tatuaggio lasciato al caso: 'Mio zio è cardiologo, quindi mi ...Lorenzochiude in semifinale, la prima della carriera in un Atp 500, la sua splendida avventura ad ... Il cuore ? Quel battito cardiaco, il suo battito, che si èsul braccio, insieme a ...Dopo sei match point sfumati, Lorenzo Musetti batte Grigor Dimitrov e vola in semifinale. Troverà Tsitsipas. Ora l'ingresso in Top 100 è sicuro ...Il nuovo tatuaggio di Lorenzo Musetti, il giovane azzurro decide di incidere sulla pelle la passione e l'amore per il tennis ...