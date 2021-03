Musei | con “Immersioni nell’arte” Capodimonte incontra il mare

Leggi su ildenaro

(Di sabato 20 marzo 2021) Il Museo e Real Bosco die la Stazione zoologica Anton Dohrn – Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine di Napoli lanciano “”, un ciclo di approfondimenti sui rispettivi canali social ufficiali per raccontare la fauna e la flora marina del Mediterraneo, le caratteristiche del golfo di Napoli, i miti e le sirene, le curiosità scientifiche che emergono da una selezione di opere tra le tante custodite a, dalla pittura alla scultura, dalle arti applicate al disegno: 12 appuntamenti per 12 post con contenuti curati in sinergia tra gli esperti d’arte del Museo e i biologi marini della Szn, pubblicati nel corso di un anno in contemporanea su Facebook e Instagram. La rubrica prende il via lunedì 22 marzo, in occasione del World Water Day – Giornata Mondiale ...