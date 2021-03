Mourinho | che frecciata | “Le sue idee tattiche sono… datate”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 marzo 2021) L'eliminazione a sorpresa dall'Europa League per mano della Dinamo Zagabria ha gettato ombre sul futuro di Joséalla guida del Tottenham. Lo Special One è stato preso di mira dai tabloid inglesi che stanno già ipotizzando ad un cambio di guardia per la prossima stagione. A criticare in modo piuttosto pesante l'allenatore portoghese è stato anche Darren Bent, ex storico calciatore di tanti club inglesi tra cui appunto quello di Londra.e le...caption id="attachment 1110359" align="alignnone" width="609" Darren bent (getty images)/captionParlando ai microfoni di talkSport, l'ex calciatore ha detto: "Non direi chesia un pessimo allenatore, ma penso solo che per qualche motivo la sua tattica potrebbe essere diciamo... un po' datata", ha affermato Darren Bent. "È ...