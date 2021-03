Morta Elsa Peretti | la designer dei gioielli Tiffany e modella di Salvador Dalì aveva 80 anni

(Di sabato 20 marzo 2021) La signora dei, èin Spagna a Sant Mart Vell, in Catalogna, dove viveva da tempo. La celebre, che, appunto, ha legato il suo nome a quella della casa di design, è deceduta all’età di 80. La conferma arriva da Gianfranco Pampaloni, proprietario dell’omonima azienda di argenteria fiorentina che produce pere che collaborava condagli’80 realizzando le sue creazioni in argento.era nata il primo maggio 1940 a Firenze ed è conosciuta anche per essere statadi. In casaarriva nel 1974, quando firma un contratto esclusivo con ...

PereVallK : RT @solospettacolo: Morta Elsa Peretti, la signora dei gioielli Tiffany - claudianeri : È morta la grandissima Elsa Peretti, fuoriclasse nel lavoro e nella vita - RIP #ElsaPeretti Jewelry Designer Elsa P… - StefaniaTriaca : Morta Elsa Peretti, la signora dei gioielli Tiffany - FaceShoppy : Morta Elsa Peretti, designer di gioielli per Tiffany & Co. - solospettacolo : Morta Elsa Peretti, la signora dei gioielli Tiffany -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Elsa

Ridevaqul giorno di due anni fa riscoprendo la sua Firenze in auto col vento nei capelli, lei coraggiosa e indomita sempre, icona di se stessa e di anni mitici,ieri nella casa di Sant ...YoutubeAddio a Elsa Peretti, designer di gioielli della casa di New York. Fu un'icona degli anni '70, visionaria e ribelle, amica di Warhol ...