Morotti Ol Morot | “Le barzellette? Sono il vero vaccino della vita”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 marzo 2021) Anche la Gioconda perderebbe la sua compostezza e riderebbe di gusto mandando all’aria la sua reputazione e anni di storia dell’arte. Statene certi: “Ol”, all’anagrafe Giuseppe, 61 anni nativo di Villa di Serio, ma residente ad Albano Sant’Alessandro farebbe ridere di gusto anche l’iconica Monna Lisa. Corpo atletico – ha sempre fatto maratone dall’età di 11 anni – e una faccia da cinema, riesce con le sue espressioni, col suo linguaggio in bilico tra il dialetto e l’italiano, a strapparti una risata e a sdrammatizzare tutto. “Per raccontare le cose come stanno ci pensano quelli come voi e i telegiornali: e sinceramente dopo un po’ vai in depressione – ammette candidamente –. Invece la barzelletta altro non è che una storia vera portata all’eccesso, sarcastica come la satira e politicamente scorretta. I carabinieri ...