Il Guardian l'ha detta fuori dei denti, e con ragione. Commentando il licenziamento di Alexi McCammond, la 27 enne neodesignata direttrice di Teen Vogue America, ha scritto «Era molto più facile ignorare l'imbecillità collettiva degli americani di sinistra quando assaggiavi più spesso le loro uova alla Benedict che le loro opinioni». È successo questo. Alexi, giornalista politica nonché afroamericana, avrebbe dovuto insediarsi con la benedizione di Anna Wintour, la potentissima direttrice di Vogue, alla guida della testata per teen-ager della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Moriremo di fedina culturale pulita mentre nella cosiddetta sinistra si manda alla gogna una persona per una sciocchezza detta quando era minorenne. Attenzione, di fedina culturale troppo sbiancata si muore. Causa sterilità.

mentre nella cosiddetta sinistra si manda alla gogna una persona per una sciocchezza detta quando era minorenne. Attenzione, di fedina culturale troppo sbiancata si muore. Causa sterilità.