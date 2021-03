Monza, Brocchi: «Fa male perdere così. Sono arrabbiato» (Di sabato 20 marzo 2021) Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia: le sue dichiarazioni Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia. PRESTAZIONE – «Non ha funzionato l’approccio, siamo partiti molto male. È un peccato perché avevo avvisato i ragazzi, avevano preparato la gara in maniera più aggressiva, ma l’approccio è stato sbagliato. La partita si è messa subito male, abbiamo preso due gol a difesa schierata. Dopo diventa tutto difficile, loro si chiudevano e giocavano di ripartenza. La gara si è incanalata nella maniera sbagliata». COME RIPARTIRE – «Servirà quello che abbiamo già fatto in altre situazioni, ma la cosa che deve essere chiara a tutti è che bisogna andare in campo con la giusta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Cristian, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia: le sue dichiarazioni Cristian, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro il Venezia. PRESTAZIONE – «Non ha funzionato l’approccio, siamo partiti molto. È un peccato perché avevo avvisato i ragazzi, avevano preparato la gara in maniera più aggressiva, ma l’approccio è stato sbagliato. La partita si è messa subito, abbiamo preso due gol a difesa schierata. Dopo diventa tutto difficile, loro si chiudevano e giocavano di ripartenza. La gara si è incanalata nella maniera sbagliata». COME RIPARTIRE – «Servirà quello che abbiamo già fatto in altre situazioni, ma la cosa che deve essere chiara a tutti è che bisogna andare in campo con la giusta ...

