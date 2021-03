Moda italiana in lutto, addio a un pezzo di storia del Made in Italy: “Il suo esempio verrà ricordato per sempre” (Di sabato 20 marzo 2021) lutto nel mondo della Moda. Si spegne all’età di 80 anni Elsa Peretti, una delle più famose disegnatrici di gioielli del marchio Tiffany&Co. Ricordata come “una donna di straordinaria generosità” dalla fondazione che porta oggi il suo nome, Elsa ha fatto conoscere in tutto il mondo la professionalità italiana. Iniziò la sua carriera come modella, per poi mirare ancora più in alto, riuscendoci. Classe 1940 originaria della splendida città d’arte, Firenze. Ma il suo destino mirava oltre i confini territoriali e su consiglio della Wilhelmina Modeling Agency decise di trovare fortuna a New York. Da quel momento la scalata verso la meta del successo, che riuscì concretamente a portarla in alto, fino a diventare una delle muse di Halston e presenza fissa dello Studio 54.



