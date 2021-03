Milano-Sanremo, è l’ora di Ganna: la Classicissima per essere grande (Di sabato 20 marzo 2021) Alaphilippe, Van der Poel e Van Aert sono pronti a disputare la gara perfetta. La Classicissima è la gara per eccellenza che incarna la bellezza di questo sport. Diversi campioni sono pronti a darsi battaglia. Una start list di tutto rispetto. Trai presenti ci sono anche Sagan e Demare. Sono 25 squadre e 175 corridori, per un percorso che è la storia di questo sport. Ad arricchire il numero dei partecipanti della Milano-Sanremo c’è anche Filippo Ganna. L’italiano deve fare la sua gara e dimostrare alla sua nazione e a questo sport di poter essere un grande dei grandi. L’obiettivo è quello di avvicinare la carriera di Cancellara (meglio conosciuto come la Locomotiva di Berna o anche Spartacus). Milano-Sanremo: ultimi aggiornamenti La partenza è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Alaphilippe, Van der Poel e Van Aert sono pronti a disputare la gara perfetta. Laè la gara per eccellenza che incarna la bellezza di questo sport. Diversi campioni sono pronti a darsi battaglia. Una start list di tutto rispetto. Trai presenti ci sono anche Sagan e Demare. Sono 25 squadre e 175 corridori, per un percorso che è la storia di questo sport. Ad arricchire il numero dei partecipanti dellac’è anche Filippo. L’italiano deve fare la sua gara e dimostrare alla sua nazione e a questo sport di poterundei grandi. L’obiettivo è quello di avvicinare la carriera di Cancellara (meglio conosciuto come la Locomotiva di Berna o anche Spartacus).: ultimi aggiornamenti La partenza è ...

BORAhansgrohe : ???? #MSR La Primavera ?? ?? Milano ?? Sanremo ?? 299 km ?? 6 - JumboVismaRoad : ???? #MilanoSanremo Buongiorno ???????? Photo @Milano_Sanremo - giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - FCh41 : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… - XaimeNogueira : @gestoredirete @alafpolak1 @mathieuvdpoel Il livello della corsa quest'anno è altissimo. E Milano-Sanremo sempre of… -