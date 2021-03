Milano-Sanremo 2021, Sonny Colbrelli: “Abbiamo tenuto un’andatura folle. Nel finale la stanchezza si è fatta sentire” (Di sabato 20 marzo 2021) Sonny Colbrelli è stato il migliore italiano della Milano-Sanremo 2021 con un buon ottavo posto. Il ciclista della Bahrain-Victorius si è giocato le proprie carte in volata, difendendosi decisamente bene. Il 30enne nativo di Desenzano sul Garda nel post gara, ai microfoni di Rai2, ha analizzato in maniera molto lucida l’andamento della corsa. “C’è stato un po’ di vento sul Poggio, ma l’andatura folle che Abbiamo fatto e anche sul Cipresso ha condizionato la corsa. La stanchezza nel finale si è fatta sentire. Puoi essere anche Van der Poel ma la fatica c’è e infatti nessuno è riuscito a fare la differenza se non nel finale“. Colbrelli non ha preso parte a nessuna delle ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)è stato il migliore italiano dellacon un buon ottavo posto. Il ciclista della Bahrain-Victorius si è giocato le proprie carte in volata, difendendosi decisamente bene. Il 30enne nativo di Desenzano sul Garda nel post gara, ai microfoni di Rai2, ha analizzato in maniera molto lucida l’andamento della corsa. “C’è stato un po’ di vento sul Poggio, ma l’andaturachefatto e anche sul Cipresso ha condizionato la corsa. Lanelsi è. Puoi essere anche Van der Poel ma la fatica c’è e infatti nessuno è riuscito a fare la differenza se non nel“.non ha preso parte a nessuna delle ...

