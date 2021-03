Milano-Sanremo 2021 | risultati e ordine d’arrivo | Stuyven gioca d’anticipo e trionfa

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #MSR La Primavera ?? ?? Milano ?? Sanremo ?? 299 km ?? 6 - giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - JumboVismaRoad : ???? #MilanoSanremo Buongiorno ???????? Photo @Milano_Sanremo - shetland75 : RT @GregaridiL_pod: ?? ???? I migliori risultati di Jasper Stuyven nelle Monumento. ?? Milano-Sanremo 2021 4??° Parigi-Roubaix 2017 5??° Pari… - fabioferrero71 : Milano Sanremo 2021: 'Santo Stefano al Mare oscurata dalle riprese TV'. Scoppia la polemica. L'indignazione del Sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sanremo

Le bici planano verso il mare tra i mandorli in fiore del Naviglio Pavese e gli ulivi argentei della Cipressa. La primavera del ciclismo sverna danei trecento chilometri più imprevedibili dell'anno: perché una corsa che s'accende fra i Capi di Ponente ed esplode da sempre sulla salita del Poggio , a pochi minuti dal traguardo, ...Sarà solo una coincidenza? La ragazza in questione, è una bellissima modella di, di anni 25, ... Subito dopo la vittoria a, Damiano, in una intervista , ha dichiarato di non avere un ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel e Wout Van Aert erano i tre attesi grandi protagonisti della Milano-Sanremo 2021 e, ora, sono da considerarsi tutti e tre i grandi sconfitti di giornata.