Milano-Sanremo 2021 | Filippo Ganna | “Non fate i direttori sportivi di turno | ho un po’ di influenza”

Filippo Ganna si è reso protagonista di un micidiale forcing sulle prime rampe del Poggio. Il Campione del Mondo a cronometro è stato designato dalla Ineos Grenadiers per tirare lungo la parte iniziale dell'ultima salita della Milano-Sanremo. Il piemontese ha tenuto un ritmo altissimo per scremare il gruppo, lavorando benissimo per i compagni di squadra. Il risultato non è stato eccellente, perché il nostro portacolori ha svolto egregiamente il proprio compito ma la corazzata britannica non è riuscita a piazzare corridori in top-10 e lo sforzo di Filippo Ganna è stato un po' sprecato. Nel corso del pomeriggio si è parlato a lungo di questa azione e ci si è interrogati sulla bontà tattica della strategia adottata dalla Ineos Grenadiers. Molti hanno pensato che la squadra avrebbe dovuto ...

