Milan, Pioli: “Con la Fiorentina vogliamo reagire. Eliminazione? I ragazzi l’hanno presa male” (Di sabato 20 marzo 2021) Il Milan vuole reagire dopo l'Eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United. La squadra di Pioli è attesa domani dal match del Franchi contro la Fiorentina e il mister rossonero ha presentato in conferenza stampa la partita: "A Firenze ho vissuto tanto da giocatore ed allenatore, poi quanto successo con la tragedia di Davide, sono cose che ti lasciano il segno, non sarà mai una partita normale. Firenze e la Fiorentina sono più di un avversario, l’anno scorso ho ricevuto un’accoglienza che mi aveva riempito di gioia. Domani sarà una gara difficile ma abbiamo le qualità per fare bene. Ibrahimovic? Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì, domani ci sarà. Non sappiamo se avrà i 90 minuti ma la sua presenza è importante, ci darà ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Ilvuoledopo l'dall'Europa League per mano del Manchester United. La squadra diè attesa domani dal match del Franchi contro lae il mister rossonero ha presentato in conferenza stampa la partita: "A Firenze ho vissuto tanto da giocatore ed allenatore, poi quanto successo con la tragedia di Davide, sono cose che ti lasciano il segno, non sarà mai una partita nor. Firenze e lasono più di un avversario, l’anno scorso ho ricevuto un’accoglienza che mi aveva riempito di gioia. Domani sarà una gara difficile ma abbiamo le qualità per fare bene. Ibrahimovic? Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì, domani ci sarà. Non sappiamo se avrà i 90 minuti ma la sua presenza è importante, ci darà ...

