Milan, nome nuovo per il centrocampo: spunta Vlasic (Di sabato 20 marzo 2021) Il Milan mette gli occhi sul talento del CSKA Mosca. L'alta valutazione non spaventa la dirigenza, che è pronta ad affondare il colpo Il Milan fa sul serio. I rossoneri hanno intenzione di rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato e i colpi in canna di Maldini & co. promettono davvero di essere interessanti. La pesante eliminazione dall'Europa League ora obbliga il Milan a fare sul serio per la lotta Champions. Un diretto piazzamento nella massima serie europea garantirebbe ai rossoneri, oltre che un importante ritorno d'immagine, anche grossi fondi da investire sul mercato. È proprio in ottica mercato che si sta muovendo Paolo Maldini. Il ds rossonero, con tra i 50 e i 70 milioni di euro da sfruttare per rinforzare la rosa, pare aver messo gli occhi su Vlasic, talento croato del CSKA Mosca.

