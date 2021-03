Milan | Donadoni | «I rossoneri stanno facendo di più del previsto»

(Di sabato 20 marzo 2021) Robertoha analizzato la stagione delRoberto, ex storico giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: «Penso che ilstiapiù di quello che ci si poteva aspettare. Sono secondi in classifica dopo che l’andata l’hanno conclusa da campioni di inverno. Hanno vinto diverse partite e sono usciti dall’Europa League a testa altissima. Se ilha fatto tutto questo significa che bisogna solo incrementare. In prospettiva ero e rimango fiducioso perché se icontinueranno a guardare in avanti, allora arriveranno tra i primi 3 posti». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 Sullo scudetto: «Inter e Juventus sono più attrezzate. I tanti ...

