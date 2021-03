Milan-Cagliari Primavera 1-0 | fischio finale | vittoria rossonera LIVE NEWS

(Di sabato 20 marzo 2021) Alle 11:00 andrà in scena, match valido per la 16^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta del match.

... forte dei sì di 10 club: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio,, Napoli, Parma, Udinese e Verona. Ma per l'ok servono almeno altri 4 voti tra le astenute Benevento, Bologna,, ...... che poi ha risposto alle critiche con una tripletta rifilata alnel match successivo di campionato. Giovedì scorso è toccato alabbandonare una competizione europea (l'Europa League) ...Vittoria faticosa e sofferta, ma allo stesso tempo preziosa quella di oggi per il Milan Primavera. Poco fa la squadra di mister Federico Giunti ha superato di misura i pari età del Cagliari, nel match ...Determinanti gli errori davanti alla porta rossonera dei rossoblù freddati nella ripresa da N’Gbesso appena entrato in campo MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Micheli, Obaretin, Oddi; Frigerio, Brambill ...