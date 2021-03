Mike Tyson | il Leone indomabile dalle mille vite | nuova sfida leggendaria | sarà battaglia epocale con Holyfield?

(Di sabato 20 marzo 2021)ha scritto una pagina di storia dello sport lo scorso 29 novembre, quando fece il suo grandioso ritorno sul ring a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione in un quadrato. L’icona indiscussa della boxe negli ultimi quarant’anni aveva deciso di rimettersi in gioco a 54 anni suonati e di dare vita a una contesa titanica contro un’altra vecchia gloria, quel Roy Jones Jr. iridato in più categorie di peso. Ironpareggiò quell’incontro definito di esibizione, ma in cui abbiamo assistito a colpi molto interessanti tra due uomini in perfetta forma fisica. I due contendenti sfoggiarono uno status invidiabile e dimostrarono di essere tutt’altro che alla frutta, offrendo uno spettacolo degno di nota e ben superiore a diversi incontri con titoli in palio.ha scaldato il cuore di ...

Non ha voluto rivelare chi sarà il suo prossimo avversario sul ring, ma i fan disperano si tratti di Evander Holyfield , così da chiudere finalmente il cerchio dopo 24 anni , con un terzo incontro fra i due campioni , che cancelli l'ultimo, ricordato ancora oggi per il ...Mike Tyson ha scritto una pagina di storia dello sport lo scorso 29 novembre, quando fece il suo grandioso ritorno sul ring a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione in un quadrato. L'icona i ..."Tornerò sul ring alla fine di maggio, il 29 o il 31, una cosa del genere, e nello stesso posto in cui tu hai combattuto a Miami". Parole di Mike Tyson a Canelo Alvarez, all'interno del podcast Hotbox ...