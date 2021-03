Mihajlovic: “Non mollo mai, con la malattia ho trovato la pazienza. Io con Arianna…” (Di sabato 20 marzo 2021) Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si è raccontato così:«Io ho tanti vizi. Diciamo che la qualità migliore è che non mollo mai. Non mi dò mai per vinto, sono sempre positivo e penso positivo. E nei momenti negativi cerco sempre di trovare il lato buono e con quello cerco di andare sino in fondo. Difetti ne ho tanti anche se con gli anni un po’ li ho migliorati. Uno che ho sempre avuto è stato quello di non essere paziente. Con la malattia invece ho trovato la pazienza. Quando mi sono ammalato il mio obiettivo era innanzitutto, ovviamente restare vivo, ma poi uscire dalla malattia come un uomo migliore. Ora sono meno impulsivo, più riflessivo e più paziente».Gran parte della sua vita l’ha trascorsa in Italia. Se dovesse ... Leggi su golssip (Di sabato 20 marzo 2021) Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, il tecnico del Bologna Sinisasi è raccontato così:«Io ho tanti vizi. Diciamo che la qualità migliore è che nonmai. Non mi dò mai per vinto, sono sempre positivo e penso positivo. E nei momenti negativi cerco sempre di trovare il lato buono e con quello cerco di andare sino in fondo. Difetti ne ho tanti anche se con gli anni un po’ li ho migliorati. Uno che ho sempre avuto è stato quello di non essere paziente. Con lainvece hola. Quando mi sono ammalato il mio obiettivo era innanzitutto, ovviamente restare vivo, ma poi uscire dallacome un uomo migliore. Ora sono meno impulsivo, più riflessivo e più paziente».Gran parte della sua vita l’ha trascorsa in Italia. Se dovesse ...

