Mia figlia si sta spegnendo divorata dall' anoressia E non c' è posto per le cure

(Di sabato 20 marzo 2021) Quindici anni, 20 chili persi in soli due mesi . L'altra pandemia. Quella che corre parallela al Coronavirus, ugualmente straziante. Un 'buco' che ti divora e che " nel pieno dell'emergenza sanitaria "...

Advertising

OndeFunky : La mia mamma dopo la prima dose di vaccino: Dottoressa, ma adesso posso abbracciare mia figlia? (Pensando io non la… - ricgazza : RT @pepecchio: Continuo a chiedermi perché un bambino figlio di stranieri nato in Italia che parla italiano e compagno di banco di mia figl… - geokawa : RT @MariaGi80390285: Mia figlia lontana ...oggi 22 anni Buon Compleanno Amore ?? - giannettimarco : RT @qn_lanazione: 'Sto vedendo mia figlia morire senza una cura'. Il grido di dolore della mamma di una quindicenne finita nel tunnel dell’… - nonsonorachele : Cresciamo insieme mia figlia a SoHo -

Ultime Notizie dalla rete : Mia figlia

IL GIORNO

Deve solo versare aquanto dovuto ", ha dichiarato a Nuovo Tv. CHERRY/ Il film penalizzato dalla voglia di "redenzione" dei fratelli RussoPaolo Bonolis ha rilasciato un'intervista al Messaggero e ha raccontato così: "La cosa più pesante dellavita? NostraSilvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema ...Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, il ballerino Joaquìn Cortès ha raccontato l’emozione per la nascita del suo secondo figlio Andrea, avvenuta un mese fa: “Non so se son ...«Io non ho ancora fatto la prenotazione, la mia classe di età però è entrata tra quelle che mi permettono di avere il vaccino, e sì, farò l'AstraZeneca» ...