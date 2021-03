METEO Italia. Pieno inverno con gelo tardivo e neve, ma novità in vista (Di sabato 20 marzo 2021) METEO SINO AL 26 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La primavera è iniziata solo sulla carta, con l’Italia alle prese con un flusso d’aria artica che determina condizioni METEO pienamente invernali. Freddo, gelo e neve sono gli ingredienti METEO che ci stanno accompagnando in questo weekend, con temperature in ulteriore calo per l’arrivo di una massa d’aria ancor più rigida d’origine russa. Non possiamo neanche definire quello in atto come semplice colpo di coda dell’inverno, visto che non si tratta affatto di un episodio così fugace. Un’area depressionaria si sta approfondendo tra il Nord Africa e i mari meridionali Italiani, quale conseguenza dell’intrusione dell’aria ancora più fredda. Ciò determina una fase più acuta di maltempo con ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 marzo 2021)SINO AL 26 MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE La primavera è iniziata solo sulla carta, con l’alle prese con un flusso d’aria artica che determina condizionipienamente invernali. Freddo,sono gli ingredientiche ci stanno accompagnando in questo weekend, con temperature in ulteriore calo per l’arrivo di una massa d’aria ancor più rigida d’origine russa. Non possiamo neanche definire quello in atto come semplice colpo di coda dell’, visto che non si tratta affatto di un episodio così fugace. Un’area depressionaria si sta approfondendo tra il Nord Africa e i mari meridionalini, quale conseguenza dell’intrusione dell’aria ancora più fredda. Ciò determina una fase più acuta di maltempo con ...

