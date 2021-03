Meteo Italia al 4 aprile: verso Pasqua col sole e col caldo (Di sabato 20 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare un trend Meteo climatico fortemente primaverile. L’Alta Pressione, che ultimamente aveva preferito defilarsi in pieno Atlantico (provocando la ben nota discesa d’aria fredda, tuttora in corso), dovrebbe spostare il proprio baricentro ad est determinando un cospicuo miglioramento del tempo. La presenza dell’Alta Pressione dovrebbe assicurare bel tempo sin verso Pasqua, soprattutto dovremo fronteggiare nuovamente anomalie termiche positive ovvero temperature superiori alle medie stagionali. Di quanto? Lo vedremo tra non molto, possiamo però anticiparvi che dovrebbe trattarsi di valori termici ampiamente primaverili. Per l’evoluzione successiva molto dipenderà dalla tenuta anticiclonica ma ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, continuano a evidenziare un trendclimatico fortemente primaverile. L’Alta Pressione, che ultimamente aveva preferito defilarsi in pieno Atlantico (provocando la ben nota discesa d’aria fredda, tuttora in corso), dovrebbe spostare il proprio baricentro ad est determinando un cospicuo miglioramento del tempo. La presenza dell’Alta Pressione dovrebbe assicurare bel tempo sin, soprattutto dovremo fronteggiare nuovamente anomalie termiche positive ovvero temperature superiori alle medie stagionali. Di quanto? Lo vedremo tra non molto, possiamo però anticiparvi che dovrebbe trattarsi di valori termici ampiamente primaverili. Per l’evoluzione successiva molto dipenderà dalla tenuta anticiclonica ma ...

