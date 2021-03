Meteo domenica 21 Marzo | ancora NEVE fino a bassissima quota I dettagli

(Di sabato 20 marzo 2021) La primavera è già arrivata, con l’equinozio che cade il 20, a dispetto della convinzione popolare. Nonostante il calendario, siamo all’apice di una fase dida pieno inverno, con l’Italia in balia di una circolazione molto fredda proveniente dalla Russia. Questo debutto di primavera astronomico è quindi davvero anomalo, con temperature sotto media e nevicate che in qualche caso sono arrivate a caderea quote pianeggianti. Andando a ritroso nel passato, anche recente, troviamo altri equinozi di primavera con colpi di coda d’inverno. Le precipitazioni previste per21L’attuale fase rigida invernale sta però perdurando già da diversi giorni e ne avremoper un po’. Tutto ciò porta a dire che non è un semplice colpo di coda d’inverno, generalmente più ...

Advertising

Corriere : Previsioni di domenica: al Centro-Sud pioggia e neve, al Nord freddo - Corriere : Previsioni di domenica: al Centro-Sud pioggia e neve, al Nord freddo - crispadafora : RT @Corriere: Previsioni di domenica: al Centro-Sud pioggia e neve, al Nord freddo - paula_raul : RT @Corriere: Previsioni di domenica: al Centro-Sud pioggia e neve, al Nord freddo - airin_73 : RT @Corriere: Previsioni di domenica: al Centro-Sud pioggia e neve, al Nord freddo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domenica

E il brutto tempo , nell'agrigentino, è previsto anche per la giornata di. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato una allertagialla. Sono previsti , dunque, ...Ampie schiarite fin dalle prime ore di domani Fin dalle primissime ore della giornata di domani21 marzo le condizionia Genova subiranno un ulteriore miglioramento grazie all'...Dettaglio previsione meteo domenica Non avremo alcuna novità per domenica, giornata ancora sotto una veste invernale. Lo scenario non cambierà per niente, con ulteriore apporto di correnti più fredde ...La partita Catania - Avellino di Domenica 21 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata del Girone C di Serie C ...