Mes: Marattin, 'Draghi ha ragione, prima decidere cosa fare con fondi, Iv ha piano' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

RaffaelladelVe2 : @marattin Ma il mes? - FrancescoBucolo : @matteorenzi @ItaliaViva Il mes non c’è.. ritiriamo i ministri? @marattin @matteorenzi ????? - Fitsongs69 : RT @MassimoPatan: La cosa che mi è dispiaciuta di più della rinuncia al Mes da parte di Draghi è che non ha preso in considerazione tutti q… - TV7Benevento : Mes: Marattin, 'Draghi ha ragione, prima decidere cosa fare con fondi, Iv ha piano'... - siwel44it : RT @MassimoPatan: La cosa che mi è dispiaciuta di più della rinuncia al Mes da parte di Draghi è che non ha preso in considerazione tutti q… -