Merkel mette il turbo, «ordinazioni di vaccini oltre l'Unione europea» (Di domenica 21 marzo 2021) «Vaccinare, vaccinare, vaccinare». L'ultimo ordine di Angela Merkel viene diramato venerdì dalla cancelleria federale, cinque minuti dopo il via libera al nuovo piano sanitario riscritto con i governatori dei Land all'indomani dello "stop and go" ad Astrazeneca. Esattamente come l'Italia, anche la Germania punta a produrre in proprio il vaccino russo Sputnik V, nonostante a Berlino nessuno immagini l'asse politico con Roma ma piuttosto il ponte permanente con Mosca, costruito in parallelo al raddoppio del gasdotto Nordstream. In realtà la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

