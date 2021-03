Mercato Juventus | dalla Spagna | “Ronaldo e Marcelo di nuovo insieme”

Advertising

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il mercato della #Juventus e lo spietato #RealMadrid - MondoBN : MERCATO, Juve-Real. La scelta - calciotoday_it : ?? #Zaniolo - #Juventus, l'indiscrezione di mercato scatena le perplessità dei tifosi sui social ??I commenti - MondoBN : MERCATO, La proposta del Real alla Juve - MondoBN : MERCATO, Il PSG su un obiettivo di Paratici -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Calciomercato.com

... Nicolò Zaniolo è tornato costantemente al centro di voci di. In attesa del ritorno in ... Lasu Zaniolo A riaccendere i riflettori su Zaniolo è l'edizione odierna di Tuttosport, che ...L'eliminazione dall'Europa League pone il Milan sullo stesso piano di Inter enella corsa ai primi posti in campionato. In vista del rush finale della stagione la ...anche sul prossimoai microfoni di ’20minutes’ ha svelato il retroscena di mercato: “Quest’estate sono stato vicinissimo al Paris Saint-Germain. Sarebbe stato uno scambio, con Kurzawa diretto poi verso la Juventus – ...La delusione per l'eliminazione dalla Champions, per mano del Porto, ha scatenato le voci di mercato. Soprattutto in Spagna dove alcuni quotidiani spingono per l'operazione. La Juventus vanta ancora ...