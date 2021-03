Mercato Juve | Ceccarini | “Ronaldo? Suggestioni Per il centrocampo obiettivo Locatelli Su Milik…”

(Di sabato 20 marzo 2021) Niccolò, noto esperto di, stamani su Tuttoweb.com ha fatto il punto sulle mosse in programma in casantus, soffermandosi sulla questionee sugli obiettivi dei bianconeri in vista della prossima estate. Le parole del giornalista: “Il possibile ritorno dial Real (come del resto al Manchester United) al momento è solo L'articolo

Advertising

MondoBN : MERCATO, La proposta del Real alla Juve - restistaseranic : @giampdisan Purtroppo spesso appena un giocatore, soprattutto se giovane, fa delle buone partite gli si accostano s… - GianniJ08 : @E1LEX84 Si infatti Enrico Ho specificato con voci di mercato... Considera che Pogba ha un ingaggio pesante e la J… - Moixus1970 : RT @mirkonicolino: Per chi volesse approfondire... I 5 nomi 'azzurri' della lista di #Paratici - giampdisan : @liviozeta67 Eh ?? ma la cosa assurda è la vedovanza pure di quelli che non sono mai stati alla Juve, ormai basta un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve

Calciomercato.com

Dalle ultime sulla 28esima giornata di Serie A al messaggio di Cristiano Ronaldo all'universo, ma anche le mosse suldel Milan. Non solo: la sconfitta di Musetti in semifinale contro Tsitsipas all'Abierto Mexicano Telcel e il via della Milano - Sanremo. Ascolta il nostro ...Per Paganini si parla di Van de Beek L'esperto didella Rai scrive su twitter I tifosi rispondono sui social Fioccano le reazioni via web:"Allegri ha ricevuto l'offerta della Roma, ha avuto nuovi contatti con il Napoli e mantiene un dialogo con società straniere. Da quello che sappiamo..." ...Il Milan ha provato a prendere Gianluca Scamacca nel recente passato. Ma ormai sembra fatta per il suo trasferimento futuro.