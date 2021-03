Mercato del lavoro, Bergamo colpita duramente, Forza Italia: “Serve una riforma” (Di sabato 20 marzo 2021) Il coordinamento provinciale di Forza Italia Bergamo, con i parlamentari Gregorio Fontana e Alessandra Gallone e con i responsabili provinciali dei dipartimenti economici, ha esaminato i dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’Inps e relativi ai rapporti di lavoro in provincia di Bergamo. Se i dati nazionali certificano un generale rallentamento e un vero e proprio crollo relativo ai precari, tali dati calati nella realtà bergamasca, ovvero relativi ai contratti di lavoro in Provincia di Bergamo nel corso del 2020, fotografano una realtà che con grande fatica cerca di resistere all’inevitabile rallentamento del Mercato del lavoro causato dall’emergenza sanitaria. I numeri parlano chiaro e si evidenziano in particolare la forte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Il coordinamento provinciale di, con i parlamentari Gregorio Fontana e Alessandra Gallone e con i responsabili provinciali dei dipartimenti economici, ha esaminato i dati dell’Osservatorio sul Precariato dell’Inps e relativi ai rapporti diin provincia di. Se i dati nazionali certificano un generale rallentamento e un vero e proprio crollo relativo ai precari, tali dati calati nella realtà bergamasca, ovvero relativi ai contratti diin Provincia dinel corso del 2020, fotografano una realtà che con grande fatica cerca di resistere all’inevitabile rallentamento deldelcausato dall’emergenza sanitaria. I numeri parlano chiaro e si evidenziano in particolare la forte ...

Advertising

marcodimaio : Il #19marzo di 13 anni fa degli assassini uccidevano Marco Biagi, accademico e uomo di Stato. La sua colpa: provare… - Pierferdinando : Con la giornata di domani, 19 anni sono passati dalla morte di Marco #Biagi: una sconfitta per lo Stato che non può… - irene16562564 : RT @osnapitzkiiim: Chanel Mercato del pesce #TheVampireDiaries - CircolarMenteNS : Con l’introduzione del nuovo Testo Unico ambientale e l’eliminazione del concetto di assimilazione, le #imprese pos… - BenecomuneNet : #29marzo - Acli Olanda: “Vivere e lavorare in Olanda”, quali opportunità per gli expats italiani? EURES Olanda prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato del Si può viaggiare dall'Italia verso l'estero: la conferma di ASTOI Il problema era stato portato alla luce di recente da ASTOI Confindustria Viaggi , l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato dei tour operator italiani. Si trattava di capire in che ...

La Crimea 'russa': una vittoria di Pirro? ... come la costruzione del ponte di Ker, il Krymskij Most tra la Crimea e la costa russa del Mar Nero,... i russi andavano in Crimea al mare anche ai tempi ucraini, ma molto più a buon mercato. E a parte ...

Riforme del mercato del lavoro. Si riparte (anche) dall'assegno di ricollocazione Ipsoa Poste, Del Fante: "Con nuovo piano sfide diventano opportunità" Si tratta di circa 15 milioni di italiani'', come ha ricordato l'ad di Poste Italiane. Poste Italiane è il più prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese, che collega fisicamente e di ...

Abc: "Haaland, è derby tra Real Madrid e Barcellona" Le due squadre spagnole si sfideranno sul mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell'attacante norvegese gestito da Mino Raiola ...

Il problema era stato portato alla luce di recente da ASTOI Confindustria Viaggi , l'associazione che rappresenta oltre il 90%dei tour operator italiani. Si trattava di capire in che ...... come la costruzioneponte di Ker, il Krymskij Most tra la Crimea e la costa russaMar Nero,... i russi andavano in Crimea al mare anche ai tempi ucraini, ma molto più a buon. E a parte ...Si tratta di circa 15 milioni di italiani'', come ha ricordato l'ad di Poste Italiane. Poste Italiane è il più prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese, che collega fisicamente e di ...Le due squadre spagnole si sfideranno sul mercato per aggiudicarsi le prestazioni dell'attacante norvegese gestito da Mino Raiola ...