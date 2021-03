Mercati, ecco le nuove tendenze post Covid (Di sabato 20 marzo 2021) Per la prima volta da febbraio 2020, gli investitori istituzionali non vedono più la pandemia da Covid-19 come il rischio numero uno per i Mercati globali, secondo l’ultimo sondaggio di Bank of America (BofA) tra i gestori di fondi globali, un importante indicatore del sentiment a Wall Street. Gli investitori ritengono infatti che i rischi maggiori siano un’inflazione superiore alle aspettative (37%) e un “tantrum” nel mercato obbligazionario (35%), seguiti da problemi nella campagna di vaccinazione e da una bolla a Wall Street. Secondo il sondaggio, il 93% dei gestori di fondi prevede una maggiore inflazione nei prossimi 12 mesi, un aumento del 7% rispetto al sondaggio del mese precedente e un massimo storico. Inoltre, il 48% degli intervistati (tra il 5 l’11 marzo) si aspetta che l’economia globale offra una ripresa a forma di V, rispetto al solo 10% ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 marzo 2021) Per la prima volta da febbraio 2020, gli investitori istituzionali non vedono più la pandemia da-19 come il rischio numero uno per iglobali, secondo l’ultimo sondaggio di Bank of America (BofA) tra i gestori di fondi globali, un importante indicatore del sentiment a Wall Street. Gli investitori ritengono infatti che i rischi maggiori siano un’inflazione superiore alle aspettative (37%) e un “tantrum” nel mercato obbligazionario (35%), seguiti da problemi nella campagna di vaccinazione e da una bolla a Wall Street. Secondo il sondaggio, il 93% dei gestori di fondi prevede una maggiore inflazione nei prossimi 12 mesi, un aumento del 7% rispetto al sondaggio del mese precedente e un massimo storico. Inoltre, il 48% degli intervistati (tra il 5 l’11 marzo) si aspetta che l’economia globale offra una ripresa a forma di V, rispetto al solo 10% ...

