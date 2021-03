Melito | rapina da 50mila euro al portavalori fuori alle Poste | presa la banda

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melito rapina

Teleclubitalia.it

...sono stati ammanettati dai militari della compagnia di Riccione per aver commesso unaa mano armata a un rappresentante di preziosi. In manette sono finiti: Antimo Vito, 42enne didi ...DE STEFANO Paolo Rosario, nato adi Porto Salvo (RC) il 21.12.1976, attualmente detenuto (... tentata estorsione ee veniva poi catturato in stato di latitanza dalla Squadra Mobile in ...Questa mattina, personale della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha co ...