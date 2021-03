Matilda De Angelis e Freddie Highmore nella serie Leonardo: la videointervista (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva su Raiuno dal 23 Marzo Leonardo, la serie su uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della Storia. Ogni episodio si concentra su una delle opere di Leonardo Da Vinci, alcune note al ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Arriva su Raiuno dal 23 Marzo, lasu uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della Storia. Ogni episodio si concentra su una delle opere diDa Vinci, alcune note al ...

Advertising

welikeduel : 'Ho trovato assurdo essere stata giudicata per come ero vestita e per come portavo i capelli. Lo stesso trattamento… - welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Matilda De Angelis, ospite di #propagandalive - welikeduel : Rivedi #propagandalive: Enrico Letta, Sabina Guzzanti, Matilda De Angelis, Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Wrongo… - maurobruzzone74 : Pare che Matilda De Angelis abbia twittato ma chi cazzo sono #ColapesceDimartino ? Così, per ripicca. - ValeMastini : RT @CremoniniCesare: Matilda De Angelis canta Poetica durante le prove del @SanremoRai. Interpretazione magica. ???? -