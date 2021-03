Massimiliano Morra svela un incidente quasi mortale: “Ho rischiato di morire” (FOTO) (Di sabato 20 marzo 2021) Massimiliano Morra, ex concorrente del GF Vip, ha deciso di aprirsi con i suoi fan raccontando di un incidente quasi mortale di cui si rese protagonista alcuni anni fa. Il ragazzo non è mai stato eccessivamente loquace, né in casa né sui social, specie per quanto riguarda l’esternazione della sua vita privata. Ad ogni modo, stavolta ha deciso di rivelare un retroscena inedito sulla sua vita. Per rendere maggiormente esplicito il concetto, il giovane ha mostrato anche le immagini raccapriccianti dell’auto distrutta. Scopriamo tutti i dettagli. L’incidente quasi mortale di Massimiliano Morra Un po’ di ore fa, sul profilo Instagram di Massimiliano Morra sono apparse delle immagini molto ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 marzo 2021), ex concorrente del GF Vip, ha deciso di aprirsi con i suoi fan raccontando di undi cui si rese protagonista alcuni anni fa. Il ragazzo non è mai stato eccessivamente loquace, né in casa né sui social, specie per quanto riguarda l’esternazione della sua vita privata. Ad ogni modo, stavolta ha deciso di rivelare un retroscena inedito sulla sua vita. Per rendere maggiormente esplicito il concetto, il giovane ha mostrato anche le immagini raccapriccianti dell’auto distrutta. Scopriamo tutti i dettagli. L’diUn po’ di ore fa, sul profilo Instagram disono apparse delle immagini molto ...

