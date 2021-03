Marvel annuncia l’arrivo di un Captain America gay

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 marzo 2021), in occasione del Gay Pride, pubblicherà un nuovo albo con un personaggio gay, un adolescente senza paura che protegge i diseredati Lahato che sta per arrivare un nuovoe che questo sarà gay. Non si tratta, dunque, di Steve Rogers, ma di un altro, che insieme ad altri farà parà parte di una miniserie intitolata The United States of. Al centro della vicenda c’è proprio Steve Rogers, l’originale, che sarà impegnato in un viaggio tra gli Stati Uniti, per ritrovare il suo scudo rubato. In questo viaggio incontrerà persone diverse, che da lui hanno tratto ispirazione per proteggere le comunità dove sono inserite e tra queste ci sarà proprio ...