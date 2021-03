Martinez Quarta | “All’inizio non è stato facile | poi con il lavoro le cose sono migliorate”

Leggi su alfredopedulla

Lucas, difensore della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport della sua esperienza in Viola: "non è, poi lecon ile grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso, sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo.in panchina per 9 partite, quando è toccato a me ho fatto per fortuna delle buone prestazioni anche se la squadra stava e sta lottando per salvarsi". Sulla corsa salvezza: "Vogliamo riuscirci e poi goderci il finale senza più pressione. Io resto convinto che siamo una buona squadra".