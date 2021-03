Marsiglia-Milan e le luci del Velodrome – 20 marzo 1991 – VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021) Il 20ildiserta il rientro in campo nello stadiodi: i rossoneri saranno pesantemente sanzionati La notte del 2019991 allo stadiorappresenta forse uno dei momenti più negativi della storia delberlusconiano. Si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni contro l’Olympique. Nel match d’andata a San Siro, la formazione francese è riuscita a fermare sull’1-1 i rossoneri campioni in carica. Nel ritorno al, quindi, l’inglese Chris Waddle sblocca le marcature al 75? con un preciso diagonale che trafigge il portiere Sebastiano Rossi. L’eliminazione del Diavolo sembra ormai scontata, ma ecco che a pochi ...

... battendo in finale l'Olympiqueproprio di Papin. E il massimo trofeo continentale per ... la vita si vive sotto la Madonnina e ai piedi di Inter e. I rossoneri con le speranze di ...E l'ultimo spenga la luce. Adriano Galliani, quella notte a. Però ancora si stava giocando. Un po' come avviene nella scena finale di "Sei personaggi in cerca d'autore", quando il direttore - capocomico della compagnia - dopo che Pirandello ci ha ...Quarti di Coppa dei Campioni: a 3' dalla fine i rossoneri perdono 1-0 con l'Olympique, si spegne un riflettore e Galliani fa uscire la squadra dal campo. Dietro le quinte di un’eurofiguraccia ...Due colpi di calciomercato che sembravano vicini per il Milan ora rischiano di saltare, ma Maldini avrebbe già pronta l'alternativa: ecco chi può arrivare ...