Mario Draghi: «Farò il vaccino AstraZeneca, mio figlio lo ha già fatto» (Di sabato 20 marzo 2021) Anche Mario Draghi scende in campo nel tentativo di calmare gli animi. La campagna vaccinale contro il Covid riparte anche con AstraZeneca, dopo il nuovo via libera ufficiale dell'Agenzia del farmaco europea (l'Ema) che ha confermato la sicurezza del vaccino. E così il Presidente del Consiglio ha deciso di farsi avanti in prima persona, nel tentativo di spazzare via i dubbi e le paure che ancora serpeggiano tra la gente dopo lo stop precauzionale di questi giorni: «Non ho ancora fatto la prenotazione, la mia classe di età è entrata tra quelle che mi permettono di avere il vaccino. E sì, Farò l'AstraZeneca». Parola di Mario Draghi, classe 1947, che sottolinea ulteriormente la sua posizione: «Mio figlio ...

