Marino | “Interesse della Roma per Musso? Al momento non c’è nulla di concreto”

(Di sabato 20 marzo 2021) “L’per? Non c’è niente dial. Monchi? Pensavo che avrebbe potuto insegnarci qualcosa, invece è naufragato insieme al club e non ci ha lasciato niente di memorabile. La? Fonseca sta facendo un ottimo lavoro e penso che debba restare. Con un innesto per reparto può lottare per lo scudetto“. Queste le parole di Pierpaolo, direttore sportivo dell’Udinese, nel corsotrasmissione “Il tribunale dellene” andata in onda su ReteOro. Foto: twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

