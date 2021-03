Marine Le Pen si traveste da ecologista

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 marzo 2021) Sorridente e con l‘aria di una che sta affermando la cosa più ovvia del mondo,Le Pen è comparsa qualche giorno fa in televisione e ha detto: “Io penso che vincerò le elezioni presidenziali, ed è la mia responsabilità rassicurare i francesi. Su di me hanno sentito molte cose false e caricaturali. Mi resta un anno per far capire il mio progetto che non è solo ragionevole ma ridarà senso alla politica”. Il papà Jean-Marie, storico leader dell’estrema destra patriottica e colonialista, non aveva mai pensato fosse suo dovere “rassicurare” ma piuttosto terrorizzare gli elettori scommettendo sul voto della paura. E anche adesso, a 93 anni, interrogato dalla stessa BFM Tv, dichiara irriducibile: “non deve cedere all’attrazione centrista”. Ma la figlia, che ha costruito il suo successo su una linea di continuità-discontinuità dall’ingombrante ...