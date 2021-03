Mariacarla Boscono, la supermodella e fidanzata di Stefano De Martino (Di sabato 20 marzo 2021) Mariacarla Boscono è la nuova fiamma del ballerino Stefano De Martino. La giovane ha conquistato il cuore dell’ex marito della show girl, Belen Rodriguez. Volto noto del mondo dello spettacolo, per essere soprattutto una top model che ha sfilato per diverse firme famose, tra cui Gucci, Fendi, Prada e Armani. Inoltre è una famosa attrice teatrale. La giovane si trova molto spesso al centro del cronaca rosa, e prima ancora di aver pubblicato questo flirt con De Martino è stata legata a una breve relazione con Ghali. Entra a far parte del mondo della moda alla giovane età di 16 anni e firma un contratto con l’Agenzia di moda DNA Model Management di New York. Viene accompagnata dal suo manager Pero Piazzi e firma un contratto con diverse agenzie milanesi, tra cui la Riccardo Gay. Protagonista di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è la nuova fiamma del ballerinoDe. La giovane ha conquistato il cuore dell’ex marito della show girl, Belen Rodriguez. Volto noto del mondo dello spettacolo, per essere soprattutto una top model che ha sfilato per diverse firme famose, tra cui Gucci, Fendi, Prada e Armani. Inoltre è una famosa attrice teatrale. La giovane si trova molto spesso al centro del cronaca rosa, e prima ancora di aver pubblicato questo flirt con Deè stata legata a una breve relazione con Ghali. Entra a far parte del mondo della moda alla giovane età di 16 anni e firma un contratto con l’Agenzia di moda DNA Model Management di New York. Viene accompagnata dal suo manager Pero Piazzi e firma un contratto con diverse agenzie milanesi, tra cui la Riccardo Gay. Protagonista di ...

